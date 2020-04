Primeiras obras de tesourinhas entram em reta final

PUBLICIDADE 

Entram na reta final em abril as obras de recuperação do primeiro lote de tesourinhas no Plano Piloto. As alças e túneis das entrequadras 3/4 Sul, 15/16 Sul, 7/8 Norte e 15/16 Norte estão passando por um minucioso processo de restauração de suas estruturas – nunca feito desde que foram construídas – com aproximadamente 95% das obras concluídas.

As intervenções compreendem a revitalização dos viadutos que passam sob o Eixo Rodoviário (Eixão) e os eixinhos W e L, ligando as quadras 100 e 200, que receberam pintura antipichação e padronização da fachada. Também foram feitas a recuperação das estruturas de concreto, reconstrução dos guardas-rodas – muretas de proteção fixadas nos eixinhos – e todo o projeto executivo, como substituição e recuperação de ferragens enferrujadas.

As estruturas viárias não corriam risco iminente de desabamento, mas estavam muito comprometidas pelo longo período de uso nem nunca terem sido recuperadas. Técnicos responsáveis pela recuperação das tesourinhas encontraram patologias na estrutura até dez vezes maiores que as estimadas no projeto de revitalização.

Lote 2

A previsão é de que o tráfego de veículos interrompido durante as obras comece a ser liberado já na segunda quinzena deste mês, entre os dias 17 e 30. Feito isso, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), responsável pelas obras, dará início à revitalização do lote dois de tesourinhas (que são as das entrequadras 9/10 Sul, 13/14 Sul, 5/6 Norte e 11/12 Norte.

“É importante que os motoristas que circulam por essas novas tesourinhas que serão fechadas comecem a pensar em rotas alternativas para que suas rotinas não sejam dificultadas no período inicial das novas interdições”, alerta o chefe do Departamento de Edificações da Novacap, Luciano Humberto de Souza.

Com informações da Agência Brasília