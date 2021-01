Primeira pessoa vacinada em Samambaia é enfermeira de 36 anos

PUBLICIDADE

O Hospital Regional de Samambaia (HRSam) será o detentor das primeiras doses do imunizantes contra o novo coronavírus na região. As vacinas servem, em um primeiro momento, para proteger os profissionais da saúde e os idosos de instituições de acolhimento.

Nesta terça-feira (19), às 14h, Odália Oliveira, de 36 anos, enfermeira que chegou ao HRSam no início da pandemia, para atuar no pronto-socorro, foi a escolhida para representar a equipe da enfermagem, sendo a primeira a receber a dose da vacina chinesa, CoronaVac, na região.

“A vacina representa um alívio, recebi a notícia com grande satisfação. Ela representa um novo ciclo, de uma nova fase” comenta Odália.

Com um esquema preparado para entregar as doses nos hospitais do Distrito Federal, a vacina chegou na cidade por volta das 12 horas. Saiu do Núcleo de Rede de Frios, da Secretaria de Saúde e sendo destinado inicialmente ao HRSam, 500 doses da vacina.

Essa é uma grande esperança para a população, segundo o administrador de Samambaia, Gustavo Aires. “Todo o comprometimento das pessoas que atuaram na linha de frente nesta pandemia, o cuidado com cada paciente, merecem destaque. Por isso, nada mais justo que eles serem os primeiros protegidos contra esse vírus”, ressalta Aires.

Desde o ano passado, quando os primeiros casos do coronavírus foram diagnosticados no país, uma série de restrições foram adotadas até em Samambaia. Esse não tem sido um período fácil, mas com a chegada dos insumos em Brasília, trouxe alívio para a população.

No HRSam, a vacinação ocorrerá de forma rápida e ordenada, explica o diretor da unidade e médico, Ruiter Arantes ” foi traçado anteriormente cronograma contemplando os setores mais demandos, como é o caso do Pronto Socorro, UTI, centro médico , radiologia, seguindo adiante”. Sobre a logística de ministração das doses, Arantes relata que “todos os servidores serão vacinados em seus respectivos setores, de forma a não haver nenhuma aglomeração ” .