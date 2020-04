Primeira paciente diagnosticada com coronavírus no DF será transferida

PUBLICIDADE 

A primeira paciente internada com coronavírus em Brasília foi transferida, nesta quinta-feira (23) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. A advogada de 52 anos foi diagnosticada com o vírus em 5 de março.

A paciente apresentou melhoras tímidas mas significativas e, por possuir seguro de saúde, a família resolveu transferi-la para a UTI do Hospital Brasília, no Lago Sul. Ela estava internada na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) divulgava, diariamente, boletins sobre o evolução no quadro de saúde da advogada mas, na última quinta-feira (16) a família solicitou o direito à privacidade e pediu para que o a direção do hospital parasse de divulgar as informações referentes à saúde dela.

Nos últimos boletins divulgados, a informação é de que a paciente estava em estado gravíssimo, com síndrome respiratória aguda severa. Ela estava em isolamento na UTI do HRAN, traqueostomizada em ventilação mecânica. Por apresentar comorbidades anteriores ao vírus, o quadro clínico acabou sendo agravado.