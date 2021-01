Primeira mulher vacinada no DF: “Me sinto muito grata”

PUBLICIDADE

O Distrito Federal, enfim, deu início à vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (10). Seis profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus foram vacinados no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por volta de 10h. A enfermeira Lídia Rodrigues Marques, 31 anos, que trabalha no box de emergência do pronto-socorro do Hran, foi a primeira cidadã do DF a receber o imunizante.

Segundo Lídia, é grande a felicidade de ser a primeira vacinada contra a covid-19 no DF e de ter a certeza que os colegas também receberão a dose do imunizante nos próximos dias. “É uma honra e eu me sinto muito grata em ser a primeira a receber a vacina. Me sinto em família aqui no Hran; é o local que trabalhamos e recebemos apoio tanto da equipe quanto da gerência. É muito bom ser a primeira”, afirmou.

“É seguro e não doeu nada”, disse. “Tenho certeza que a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e os órgãos competentes estão trabalhando como nós [profissionais de saúde]: com total segurança e cientes do que estão fazendo”, destacou a profissional.

“Acredito que logo logo todo mundo estará imunizado. Confio no trabalho da Anvisa.”

Durante os 9 meses que trabalhou cuidando de pacientes infectados com o novo coronavírus, houve momentos de alegria por ver muitos saindo curados, mas também momentos tristes e difíceis: Lídia e a equipe perderam um colega da linha de frente para a doença e se emocionou ao falar pelo que passou nos últimos meses. No Box de Emergência da unidade de saúde, a enfermeira trabalha na estabilização e intubação de pacientes graves, de onde são transferidos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Não foi em vão [a morte do colega]. É muito difícil ver inclusive jovens sendo intubados e chorando, pedindo para ligar para a família” contou emocionada. “É difícil, mas está acabando”, disse se recompondo. “Esses 9 meses foram de muito crescimento para toda a equipe e acredito que todos estarão mais fortes.”

Ela também passou todo o tempo do intenso trabalho longe da família. Diante da nova realidade nunca enfrentada, Lídia preferiu passar os primeiros meses em um dos apartamentos do convênio entre a Secretaria de Saúde e um dos hotéis de Brasília, e depois em um apartamento alugado no Sudoeste. “Foi muito pesado perder um colega de profissão e ficar longe da família. Mas acredito que a gente vai sair dessa mais forte de verdade”, disse.

A profissional de saúde deixa o alerta de que a luta e o combate contra o vírus ainda não terminou. “Os casos estão aumentando muito e precisamos tomar cuidado com essa falsa sensação de que está acabando. É preciso tomar cuidado e proteger os seus. Às vezes um leve deslize pode custar a vida de uma pessoa que você ama. Acho que não vale a pena [dar descrédito à doença agora]. Estamos quase no fim com a vacina e, se Deus quiser, no fim, tudo voltará ao normal”, finalizou esperançosa.

Vacinação

A vacina utilizada pelo Distrito Federal neste primeiro momento é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan-SP em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. Na segunda (18), chegaram à capital cerca de 106 mil doses do imunizante. Eles foram armazenados e, nesta manhã, sob escolta da Polícia Militar (PMDF), foram levados para algumas unidades de saúde.