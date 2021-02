Primeira licitação de imóveis do ano rende cerca de R$ 190 milhões a Terracap

PUBLICIDADE

No primeiro pregão realizado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), no ano de 2021, a agência arrecadou cerca de R$ 190 milhões.

A venda de 81 imóveis chegou ao número de R$ 189.682.481,85, em uma licitação transmitida pelas redes sociaisnesta sexta-feira (12).

A perspectiva é de que o certame reflita a alta que vem acontecendo no mercado imobiliário e também serve para as melhorias e novos projetos realizados pela Terracap.

De acordo com os especialistas da agência, a movimentação das pessoas em busca de novas residências, se dão a mudança do mercado de trabalho devido a pandemia do novo coronavírus. Com o aumento do home office, as pessoas tem buscado locais que possam abrigar também seu escritório.

A Terracap tem feito suas licitações por meio de um sistema misto, que mescla atividades on-line e presenciais devido a pandemia. Um novo modelo quedeverá continuar sendo usado, mesmo após a pandemia.

O pregão aconteceu após a Terracap colocar 15 imóveis a leilão no iníciou da semana. Com baixa adesão, terrenos foram reintegrados ao patrimônio da agência e devem ser incluídos em uma próxima licitação, com preços iniciais menores.