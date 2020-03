Primeira central de perícia médica federal será inaugurada no Na Hora

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (3) será instituída, no Distrito Federal, a primeira central de perícia médica no país. A unidade será implantada por meio de uma colaboração entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a Secretaria de Economia do Distrito Federal e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O Na Hora Perícia Médica Federal no DF se dá através da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão (Na Hora), da Sejus, com sede própria para a prestação deste serviço. A inauguração será na terça-feira, às 10 horas, no Setor Comercial Sul (Quadra 4, Bloco A, Edifício Luiz Carlos Botelho).

Para o secretário da Sejus, Gustavo Rocha, a centralização deste serviço trará maior celeridade aos processos e atendimentos relativos às perícias médicas. “Com os médicos reunidos em um único lugar, a troca de informações técnicas entre eles é facilitada em função da pluralidade de especialidades – serão até 24 médicos por turno”, conta Rocha. “Sendo assim, em casos médicos mais raros e/ou específicos, eles podem trocar informações para tomada de decisões mais assertivas”, disse.

Neste novo modelo, caso algum médico perito se ausente por doença, as perícias que ele deveria realizar podem ser redistribuídas entre os demais médicos sem sobrecarregar nenhum deles, e sem precisar reagendar a perícia do cidadão segurado.

A centralização do atendimento das perícias médicas a partir desta parceria também vai gerar economia, uma vez que os contratos de operação e manutenção das unidades serão direcionados para uma central de perícias.

“Diminui-se custos de segurança, limpeza e setor administrativo, por exemplo”, completa o Subsecretário do Na Hora, Tiago Santana.

O serviço é destinado a todo cidadão segurado do INSS que precisa realizar uma perícia médica, que geram afastamento de trabalho. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília