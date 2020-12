Primatas ameaçados de extinção nascem no Zoológico de Brasília

PUBLICIDADE

A equipe técnica comemorou no último dia 19 o nascimento de mais dois sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie ameaçada de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse é a segunda linhagem do gênero no Zoológico de Brasília somente em 2020. Atualmente, sete Saguinus bicolor moram no zoo e fazem parte do programa nacional de conservação.

Os filhotes contam com todos os cuidados dos pais, Amarantos e Tucupi, que estão no zoo desde 2018 após uma apreensão pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Amazonas. De acordo com o biólogo e diretor de mamíferos do zoológico, Filipe Reis, não é necessário que a equipe interfira nos cuidados com recém-nascidos. “Inicialmente a equipe técnica conta com os cuidadores para monitorar o desenvolvimento dos filhotes. Quando eles estiverem mais independentes, faremos os primeiros exames para identificar o sexo e implantar o chip de identificação individual”, explica.

O zoo participa do Programa de Conservação em cativeiro do sauim-de-coleira e trabalha em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab). A expectativa é que, após atingirem a fase adulta, os filhotes recebam a recomendação da Azab para se reproduzirem com outros da mesma espécie em instituições brasileiras e, assim, contribuir com a variabilidade genética dos sauins-de-coleira mantidos em cativeiro.

Segundo a diretora de conservação da Azab, Ana Raquel Gomes Faria, o trabalho de preservação é complexo e envolve diversas entidades brasileiras. “Nós trabalhamos com cerca de 40 animais mantidos em nove instituições. Quando falamos de população de segurança, para começarmos a pensar em esforços de reintrodução na natureza, estamos falando de um número aproximado de 300 animais em cativeiro. Então, ainda temos um caminho pela frente, mas cada nascimento é um motivo de comemoração para nós”, defende.

Espécie

O sauim-de-coleira é oriundo do Estado do Amazonas e também conhecido como sauim-de-Manaus, por ser encontrado na capital, mesmo sendo mais raro nos dias de hoje. Trata-se de uma espécie considerada gregária, cujos grupos podem contar com até 15 saguis. Eles são bicolores, metade marrom e metade branco, e um indivíduo adulto pesa entre 400 e 500 gramas. A expectativa de vida em natureza é de aproximadamente 10 anos e, em cativeiro, pode atingir a marca de 17 anos.

As informações são da Agência Brasília