PRF salva cão abandonado na BR-020 em região perigosa de serra

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) retornava do distrito JK, quando encontrou um cachorro perdido no meio da BR-020. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13).

Os policiais se empenharam no resgate por cerca de 40 minutos, mas assustado, o animal criou dificuldades. Um caminhoneiro, que passava pelo local, ficou sensibilizado com a situação e ajudou as autoridades.

Visivelmente emocionado, após tranquilizá-lo e conseguir sua confiança. Levou consigo seu novo cãopanheiro.