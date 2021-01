PRF prende três traficantes que transportavam 25 kg de maconha de Planaltina para Bahia

PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), três pessoas que estavam transportando 25 kg de maconha e uma porção de cocaína para o estado da Bahia. A abordagem aconteceu na BR 020, em Planaltina (DF).

Os agentes abordaram um veículo, modelo GM Onix, da cor preta. Durante a revista do do automóvel, os policiais encontraram os entropecentes. O condutor do carro, de 49 anos, alegou que levaria a droga para o estado da Bahia e receberia R$ 2.000,00 pelo transporte. No carro, também estavam um homem de 31 anos e uma mulher de 18 anos.

Os envolvidos foram levados para a 31ª DP de Planaltina(DF) e vão responder por tráfico de drogas.