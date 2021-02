PRF prende casal transportando 10kg de maconha em Alexânia (GO)

PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta sexta-feira (5) um homem de 26 anos e uma mulher de 18 anos por transportarem cerca de 10kg de maconha no carro. O flagrante aconteceu em Alexânia/GO, na BR 060, próximo ao outlet Premium.

Os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento de rotina quando um veículo VW/Gol efetuou uma freada brusca ao se aproximar da viatura. Os PRF desconfiaram e decidiram abordar o carro. O casal informou que estavam vindo de Campo Grande/MS para Brasília/DF e apresentaram informações desencontradas.

Os policiais decidiram realizar uma busca minuciosa e encontraram 10 tabletes de maconha dentro de uma mala.

Os policiais perguntaram o número do IMEI dos aparelhos celulares que estavam com eles. Ambos forneceram. Foi constatado que o aparelho que estava com o homem é fruto de roubo.

Ele já tinha passagem por ameaça, furto, roubo, lesão corporal e Maria da Penha. A mulher informou que era a sexta passagem dela por tráfico de drogas.

Eles foram presos e encaminhados, com os ilícitos, para a Delegacia de Polícia Civil de Alexânia/GO.

Com informações da PRF