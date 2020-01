PUBLICIDADE 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no domingo (12), cerca de 1,1 tonelada de cocaína distribuída em 1100 tabletes de 1 kg cada. A droga estava dentro do tanque de uma carreta de óleo vegetal que trafegava pela BR-050, na altura de Cristalina-GO.

Durante fiscalização, os agentes da PRF desconfiaram do caminhão. Segundo a equipe, não é comum este tipo de veículo (com carga de óleo vegetal) transitar naquele trecho da via. Quando abordaram o veículo, o motorista demonstrou nervosismo.

O motorista disse aos policiais que recebeu a droga em Campinas-SP e entregaria em Luiz Eduardo Magalhães-BA.

O veículo foi levado à Unidade Operacional da PRF em Santa Maria-DF. Lá, os policiais contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para abrir o tanque do caminhão, onde a droga estava localizada.

O motorista do caminhão foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Brasília-DF. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. Será feita perícia no veículo. A droga também foi levada à unidade da PF.