Previsão do tempo: semana deve ser de chuva no DF

O Distrito Federal deve registrar mais uma semana chuvosa. Nos próximos cinco dias, a contar desta terça-feira (3), há possibilidade de chuvas na capital.

A umidade máxima relativa do ar para esta terça (3) é de 95%. O número passa a ser de 100% na quarta (4) e no sábado (7). Há redução apenas na sexta (6), quando a máxima deve ser de 80%.

As previsões são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão publicou na segunda (2) um aviso de perigo potencial para as chuvas intensas na capital. Até o meio-dia desta terça, as chuvas podem chegar a 50 milímetros. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h.

Nesta época do ano, as recomendações são as mesmas: deve-se evitar ficar embaixo de árvores ou de estruturas metálicas durante chuvas, raios e trovões. Também não é recomendado usar o celular enquanto o aparelho estiver carregando. No trânsito, manter distância do carro da frente é essencial.