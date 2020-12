Previsão do tempo para o DF é de chuva durante toda a semana

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para o Distrito Federal é de chuva durante toda a semana. Nesta segunda-feira (21), a temperatura máxima pode chegar a 24 ° C, e a mínima é de 19 ° C.

Ainda de acordo com o instituto, na terça-feira (22) o céu ficará nublado, com possibilidade de chuva fraca durante o dia e temperaturas entre 25 ° C e 17 ° C.

O tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva e trovoada, deve permanecer até a sexta-feira (25). Para o feriado de Natal, a previsão é de clima encoberto com pancadas de chuva e temperaturas entre 28 ° C e 19 ° C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda (21), às 7h02, iniciou-se o verão. A estação é marcada por altas temperaturas e umidade elevada, o que provoca aumento da instabilidade do tempo, podendo chover a qualquer hora do dia.