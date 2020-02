Prevenção: OAB-DF entra em campanha de combate ao coronavírus

PUBLICIDADE 

A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF), por meio da Caixa de Assistência dos Advogados (CAADF), entrou na campanha de combate ao Coronavírus. A entidade divulgou para os mais de 44 mil advogados que atuam na capital federal informações sobre as formas de prevenção ao vírus que já afeta países asiáticos e europeus.

Recomendações contra o possível contágio e a instalação de álcool em gel nas mais de 50 salas da advocacia espalhadas nos fóruns, subseções e repartições públicas da cidade foram algumas das medidas tomadas.

À coluna, o presidente da CAADF, Eduardo Athayde, afirmou que o vírus representa “preocupação” para a classe e “toda a sociedade”. “Estamos fazendo o nosso papel. É preciso ficar atento e tomar todos os cuidados necessários contra esse vírus”.

Ao todo, os custos serão basicamente com a compra de 1 mil litros de álcool em gel e os recipientes que serão instalados.