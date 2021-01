Prestação de serviços entre SLU e empresas contratadas é aprimorado

PUBLICIDADE

Com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados no Distrito Federal, o Serviço de Limpeza Urbana avançou na integridade e na governança da execução de atividades. Em parceria com empresas contratadas, o órgão tem realizado reuniões mensais para discutir sobre o aprimoramento do trabalho oferecido à capital federal.

Durante o período de duas últimas semanas, representantes do SLU participaram de encontros com as três empresas de limpeza urbana (Suma, Sustentare e Valor Ambiental), com a operadora do Aterro Sanitário (GAE), com a responsável pelo tratamento de chorume (Hydros) e, também, com a responsável pelo transporte de resíduos recebidos nos papa-entulhos (Amazon Fort).

A Amazon Fort tem contrato com o SLU desde dezembro do ano passado. Na reunião, foram abordados assuntos como o controle dos serviços prestados por meio de relatórios mensais e detalhes do sistema de monitoramento dos veículos, além de questões contratuais e de pagamento. Juliano Machado, representante da Amazon Fort, elogiou a iniciativa do SLU.

“Quanto mais integração entre empresa e SLU, melhor. Como estamos prestando serviços há pouco tempo, cerca de um mês, estamos nos adaptando e melhorando cada vez mais a entrega para a população. Esse diálogo contínuo é fundamental”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a diretoria do SLU esteve presente na série de encontros. Além dos diretores, participaram gerentes de limpeza, executores de contratos e servidores interessados. Para o diretor adjunto do SLU, Rômulo Barbosa, essa foi uma oportunidade de colocar em prática a Política de Integridade da autarquia.

“Integridade é um imperativo para todas as empresas e deve ser também para a gestão pública. Concentramos nessas reuniões todos os assuntos relativos aos contratos para melhorar nossa comunicação”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sustentare também gostou da proposta. Rejane Costa, superintendente da empresa, ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Uma das melhores ações do SLU nos últimos anos foi incluir essas reuniões no calendário para resolver soluções, trocar ideias. Para nós, enquanto executores do serviço, é muito importante esse diálogo”.

O diretor de Limpeza Urbana do SLU, Álvaro Henrique, explica que o aprimoramento da comunicação entre SLU e empresas facilita a prestação dos serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse primeiro contato é fundamental para aos poucos atingirmos nosso objetivo final, que é garantir a uniformidade na execução dos contratos e, consequentemente, prestar serviços de excelência para a população”, diz.

O Distrito Federal hoje é referência nacional e até internacional no tratamento do chorume, líquido produzido pelo acúmulo de resíduos orgânicos e que tem alta carga poluente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

A Hydros é a empresa responsável por tratar o chorume do Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e está prestes a atingir a marca de 500 milhões de litros de chorume tratado desde que a operação iniciou, em agosto de 2019.

O representante da empresa Marcos Lins ressalta que Brasília é um modelo para o resto do país e reconhece a importância das reuniões. “Todo canal que a gente tem de comunicação é muito importante. Precisamos falar mais sobre a questão do chorume. Esse tipo de encontro fortalece a nossa parceria”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nova rodada de reuniões s acontecem em fevereiro, a partir do dia 23. Já foi elaborado um calendário com as reuniões até o final do ano, buscando atender as determinações de integridade e governança na prestação dos serviços, previstas no Plano de Integridade do SLU, disponível para acesso neste link: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Plano-de-Integridade.pdf

As informações são da Agência Brasília