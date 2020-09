Presos irmãos acusados de cometer mais de 100 furtos no DF e em dois estados

PUBLICIDADE

A 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prendeu, na quarta-feira (2), dois irmãos suspeitos de cometer crimes de furto qualificado. De acordo com as investigações, a dupla já fez mais de 100 vítimas no Distrito Federal e nos estados de Goiás e de São Paulo.

Os irmãos, sendo um homem e uma mulher, agem desde 2017 e sempre miram estabelecimentos. A dupla chega no local, se passa por cliente e aproveita um momento de descuido para subtrair celulares. A suspeita, inclusive, usava mechas de cabelo para tentar mudar o visual e dificultar a investigação policial.

As investigações apontam que há uma terceira pessoa envolvida. Contudo, ela ainda não foi localizada.

Os irmãos foram indiciados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O indivíduo do sexo masculino tem envolvimentos em crimes de homicídio, furtos de celulares em comércios, dentre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para identificar novas vítimas, a Polícia Civil pede que sejam divulgadas as imagens dos suspeitos abaixo: