Presos homens acusados de matar universitário na Rodoviária

PUBLICIDADE 

Willian Matos e Vítor Mendonça

redacao@grupojbr.com

Três homens suspeitos de esfaquear o estudante de Engenharia da Computação Márcio Ribeiro Rocha Júnior, na Rodoviária do Plano Piloto, no dia 7 de março deste ano, foram presos nesta quinta-feira (14). As prisões foram realizadas na Vila Planalto, em Sobradinho e no Estado do Tocantins.

A 5ª Delegacia de Polícia (área central) investigava o caso desde a data do crime. Os agentes descobriram que os suspeitos fazem parte de um grupo criminoso especializado em roubos e furtos, sempre praticados na região central de Brasília. Segundo a Polícia Civil (PCDF), os homens agem em conjunto, cercando as vítimas. Enquanto uns desviam a atenção da vítima, outros arrancam objetos pessoais como celular, carteira e bolsas/mochilas, por exemplo.

Foi o que aconteceu com Márcio. Por volta das 4h do dia 7 de março, ele e a namorada, Thaís Araújo, 27 anos, saíam de uma festa no Conic e pararam para comprar uma bebida. Neste momento, um homem puxou assunto e os acompanhou até a plataforma superior da Rodoviária, onde o casal solicitou um transporte por aplicativo.

Thaís sentou na mureta da plataforma e espera o carro de app. Enquanto estava de costas para o estacionamento, o suspeito inicia uma briga com Márcio. Depois, outros dois homens surgem e os três atacam o estudante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ferido, Márcio se afasta dos agressores e se apoia em um mureta da área superior da Rodoviária. Thaís se aproxima e vê a situação. “Quando o motorista de aplicativo chegou, se recusou a fazer a viagem, mas foi ele quem ligou no 192 para chamar o socorro”, contou a namorada, ao JBr.

Sequência de erros

Thaís conta que houve uma “sequência de erros” naquela madrugada por parte do socorro à vítima. “Quando o Samu chegou, ele já estava com dificuldade de respirar, tentando achar uma posição melhor. Eu informei o pessoal da ambulância sobre isso, mas eles não acreditaram e não deram os primeiros socorros; não tinha nem aparelho de oxigênio ou outro aparato”, relatou. Dez minutos após ter dado entrada no Hospital de Base, veio a notícia de que Márcio não resistira.

Após o crime

O caso repercutiu na capital e, para fugir das autoridades, o autor da facada fugiu para o Tocantins. Os outros dois permaneceram no DF. Os três que atuaram no latrocínio de Márcio foram presos.