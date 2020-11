Presos em regime semiaberto são liberados para “saidão” nesta terça (17)

PUBLICIDADE

1.739 presos que cumprem pena em regime semiaberto ganharam o benefício do “saidão” nesta terça-feira (17). Os detentos estão lotados no Complexo Penitenciário da Papuda e no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no SIA.

É o sexto dos sete saidões programados para 2020. Desta vez, o benefício foi concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Os detentos têm de voltar às prisões na próxima terça (24), às 10h.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF), os detentos que não cumprirem o prazo de voltar para a penitenciária serão considerados foragidos e perderão o direito ao regime semiaberto.