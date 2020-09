Preso trio suspeito de tentar roubar caixa de agência bancária da Asa Sul

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (25), um trio suspeito de tentar danificar um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil na 516 Sul. O crime ocorreu no dia 26 de julho deste ano.

Na ocasião, o trio foi ao local horas antes do crime e colocou um pequeno objeto de metal na porta de entrada. O artefato impediu que a porta fosse devidamente trancada após o encerramento do expediente.

À noite, o grupo voltou ao local e, usando tabiques (proteções feitas de papelão), tentou danificar um caixa eletrônico, sem sucesso.

Tempos depois, as investigações identificaram os suspeitos. Nesta sexta (25), eles foram presos nas regiões de Ceilândia, Recanto das Emas e Paranoá.

Ainda de acordo com a PCDF, o mesmo grupo teria atacado uma agência do BB em Goiânia-GO no dia 31 de maio, usando maçaricos. Na ocasião, também não conseguiram levar dinheiro.