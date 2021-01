Preso suspeito de estuprar vítima no interior do Parque Jequitibá

PUBLICIDADE

Um homem e um adolescente foram detidos por policiais da 13ª DP acusados de roubar dois adolescentes, no segundo dia do ano, no interior do Parque Jequitibá de Sobradinho. Um rapaz e uma moça foram abordados pelos suspeitos em um certo ponto da trilha, que anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular de uma das vítimas.

De acordo com as autoridades, o menino foi jogado no córrego e apedrejado, sendo, em seguida, amarrado a uma árvore. Já a menina foi levada para dentro da mata e foi estuprada pelos indivíduos. A jovem ainda teve o seu cabelo queimado, e posteriormente amarrada em uma árvore com um cipó.

As vítimas foram sequestradas por quatro horas e, em um momento de ausência dos autores, conseguiram se desvencilhar das cordas e fugir pela mata.

Após uma série de diligências, a 13ª DP prendeu os suspeitos e recuperou o aparelho celular da vítima. O indivíduo foi reconhecido pela vítima.

O autor já tinha antecedentes por roubo e furto. O menor, de 14 anos de idade, foi encaminhado à DCA para providências cabíveis.