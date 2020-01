Preso suspeito da morte de mulher na Candangolândia

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na quarta-feira (15), o suspeito de ter tirado a vida de Larissa Francisco Maciel, 23 anos, encontrada morta no dia 6 de janeiro em uma tenda na QR 2/4 de Candangolândia. A morte de Larissa resultou no primeiro feminicídio de 2020 no DF.

A prisão do suspeito vem cerca de 10 dias após investigações da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

O caso

Larissa Maciel foi encontrada por volta das 7h30 por um sacerdote de uma igreja instalada na tenda. A jovem estava nua, de barriga para cima. Ela não tinha sinais de violência sexual, mas exames apontaram queimaduras na genitália da vítima, além de marcas de estrangulamento.

Testemunhas dizem à polícia que Larissa foi vista com um homem em um posto de gasolina pouco antes de ser morta. Agora, a Polícia Civil deve esclarecer se este homem é o mesmo que foi preso na quarta (15).

