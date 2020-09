Preso homem suspeito de enviar drogas para o DF

PUBLICIDADE

Após cinco meses de investigação, a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele estaria enviando entorpecentes de São Paulo para o Distrito Federal.

O suspeito, conhecido como O Buda, criou uma espécie de rede de produção e envio de drogas em uma casa situada na Serra da Cantareira, em São Paulo. Os entorpecentes eram repassados para o DF e para nove estados: Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

De acordo com as investigações, os entorpecentes produzidos pelo suspeito eram caros, e uma porção chegava a custar R$ 5 mil.

O homem foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro.

Além da prisão preventiva do suspeito, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mairiporã. O Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em ativos relacionados ao investigado.