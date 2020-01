Preso homem que matou e queimou corpo de homem no Riacho Fundo I

PUBLICIDADE 

Após investigações, a Polícia Civil (PCDF) prendeu um homem suspeito de ter matado um homem e queimado o corpo no Riacho Fundo I, no dia 11 de dezembro do ano passado. A vítima foi morta em casa e também teve alguns pertences roubados pelo acusado, como o celular, um micro-ondas e uma TV.

A PCDF pôde elucidar o crime após recuperar o celular roubado da vítima e obter mais informações sobre ela. Segundo investigações, o homem trabalhava em um local que vendia churrasco próximo a um shopping do Guará.

O acusado de cometer o crime contou que a vítima lhe ofereceu R$ 200 para ir com ele para casa. Chegando lá, a vítima teria dado indícios de que queria flertar com o suspeito. O acusado, então, deu um golpe chamado mata-leão, que acabou deixando o homem desacordado.

O suspeito conta ainda que, quando a vítima acordou, ele pisou no pescoço dela até a morte. Em seguida, o acusado foi até um posto de combustíveis próximo, pegou um galão, colocou gasolina e acionou um motorista de aplicativo, alegando que iria abastecer o carro da namorada. No entanto, ele utilizou a gasolina para atear fogo na vítima.

O laudo cadavérico apontou que a vítima morreu por asfixia, com grande quantidade de fuligem nas vias aéreas do cadáver, o que indica que, possivelmente, o homem ainda estava vivo no momento do fogo.

Após atear fogo na vítima, o acusado colocou o celular, o micro-ondas e a TV da vítima no carro do motorista de aplicativo que havia acionado e seguiu rumo ao Gama. Depois, pegou um táxi para ir até Valparaíso de Goiás-GO. Os objetos roubados foram anunciados em grupos de compra e venda.

Agora, o jovem de 19 anos responderá por homicídio triplamente qualificado em razão do motivo fútil, uso de fogo, sem chance de defesa do ofendido, seguido por furto qualificado (abuso de confiança).