Preso grupo suspeito de roubos a comércios no DF

A Polícia Civil (PCDF) desarticulou um grupo suspeito de cometer roubos a comércios no Distrito Federal.

Três pessoas foram presas temporariamente nesta sexta-feira (9). A operação foi batizada de Peter Pan.

Além de armas de fogo, os suspeitos usavam máscaras de látex que cobriam todo o rosto no momento dos crimes, atacando funcionários que transportavam malotes de dinheiro. A PCDF tem registros de três roubos: dois no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e um em Valparaíso de Goiás-GO. Os casos no SIA ocorreram em novembro de 2019 e janeiro deste ano, respectivamente.

O grupo é velho conhecido da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF). Em 2016, eles foram presos por explosões a caixas eletrônicos.

Ainda de acordo com as investigações, um quarto integrante do grupo criminoso foi morto a tiros em março deste ano, em Taguatinga.