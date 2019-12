Preso grupo que traficava e roubava na Asa Norte

PUBLICIDADE 

Neste domingo (22) os Policiais do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21 – A) participaram da prisão de pelo menos seis pessoas, por crimes diversos, no Setor Comercial Sul e nos fundos da 5ª Delegacia de Polícia, nesse domingo (22), em menos de três horas, entre 21h e 00h.

A equipe da PMDF foi informada que um veículo BMW – 328I foi usado para roubos a transeuntes na Asa Norte. A PMDF acompanhou o veículo até o estacionamento externo do Shopping Conjunto Nacional. No mesmo lugar, outros suspeitos por tráfico eram monitorados. O veículo foi abordado posteriormente no Setor Comercial Norte. No interior do carro foi encontrado um cartão de banco com o nome de uma das vítimas de roubo da 302, na Asa Norte.

Um homem e uma mulher foram detidos e encaminhados a 5º delegacia de polícia, onde foram identificados como os autores do roubo, junto com outros dois suspeitos presos anteriormente por tráfico de drogas.

Enquanto os policiais registravam a ocorrência na 5ª DP, uma vítima pediu ajuda aos policiais, pois havia acabado de sofrer uma tentativa de roubo atrás da delegacia. MESMO CANSADOS, os policiais prontamente seguiram em direção contrária ao roubo e conseguiram capturar os suspeitos, sendo os mesmos reconhecidos pelas duas vítimas.

Todos os autores foram encaminhados para a 5ª delegacia de polícia que ficou responsável pela apuração dos fatos.

Participaram da ocorrência a soldado Joyce, os soldados Ghersel e Portela, com apoio do Águia 26, Gtop 21B e Gtop 26.

Com informações da PMDF.