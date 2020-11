Preso autor de roubo a joalherias em Taguatinga e no Plano Piloto

PUBLICIDADE

Um jovem de 20 anos, apontado pela 5ª Delegacia de Polícia como o autor de dois roubos em unidades da Michelline Joias, foi preso nesta segunda-feira (9). As lojas roubadas estão localizadas em Taguatinga e no Setor Comercial Sul, no Plano Piloto.

Investigações dão conta que o suspeito preso nesta segunda (9) é líder de um quarteto especializada neste tipo de crime. Ele era responsável por organizar e dar suporte com armas e veículos para os roubos. O rapaz foi encontrado em casa, em Vicente Pires. Outros dois membros do grupo já haviam sido capturados.

Agora, a 5ª DP (área central) pede que seja divulgada a imagem do quarto e último membro do grupo. O suspeito é Elias Dourado Silva Júnior. Quaisquer informações podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil (PCDF).

A PCDF disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

