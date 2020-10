Presidente do Sinepe-DF faz balanço sobre volta às aulas particulares

PUBLICIDADE

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Álvaro Domingues, fez um balanço das três primeiras semanas de aulas presenciais nas instituições privadas após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Na visão de Domingues, o retorno tem sido seguro, e as escolas têm operado “satisfatoriamente”.

O presidente admitiu que houve casos de infecção pela covid-19 após o retorno presencial opcional, mas alegou que foram apenas “dois, três casos”, e que as intercorrências eram “previsíveis e administráveis”. “Essas pessoas foram afastadas, não houve contaminação dos demais, as comunidades escolares foram plenamente avisadas”, afirmou.

“Mais de 200 escolas estão operando satisfatoriamente. Implementaram o protocolo de segurança e profilaxia, criando um ambiente tão seguro quanto outros que a família frequenta.”

Nas três primeiras semanas de retorno, voltaram às aulas presenciais apenas os alunos de ensino infantil e ensino fundamental I (2º ao 5º ano). Na próxima segunda-feira (19), é a vez do fundamental II (6º ao 9º ano); no dia 26, o ensino médio retorna. Ressalta-se que a volta às escolas é opcional, e o aluno/família pode optar por continuar estudando de forma remota.

“Provavelmente não teremos muito mais do que uns 40, 50 mil estudantes em todo o Distrito Federal nas 570 escolas credenciadas”, projetou Domingues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o pronunciamento completo: