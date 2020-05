Presidente da CDL-DF esperava escalonamento com prazos menores

PUBLICIDADE 

O presidente da Comissão de Direitos Lojistas (CDL-DF), José Carlos Magalhães Pinto, comentou a decisão da Justiça Federal de permitir que o GDF reabra os comércios apenas de forma gradual, de 15 em 15 dias. O mandatário já esperava um escalonamento, mas considerou muito longos os períodos entre uma reabertura e outra.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, José Carlos destacou o plano de abertura gradual feito há algumas semanas por várias entidades do DF, entre elas a CDL. “Nós somos a favor da reabertura. Não falo em termos de saúde, mas acho que o plano foi bem feito. Nós esperávamos uma abertura maior no dia 18. Achei o tempo entre uma abertura e outra muito longo”, declarou.

Seguindo a decisão judicial, em meados de junho, o DF terá apenas dois setores reabertos: shoppings e centros comerciais. Para o presidente, o ideal seria que mais estabelecimentos já voltassem a funcionar. “Há uma preocupação nossa principalmente em relação às cidades satélites, onde as pessoas estão começando abrir [os comércios] de qualquer jeito porque há um problema de sustento das próprias pessoas”, citou.

“A CDL ficou contente, mas esperava uma reabertura maior e um espaçamento menor.”

Precauções

José Carlos salienta que é importante seguir as recomendações de saúde padrão, como lavar as mãos frequentemente, usar máscara e álcool gel e evitar sair de casa sem necessidade. Partindo do princípio de que a população seguirá essas dicas, o presidente da CDL acredita que o GDF tem de recorrer da decisão e tentar reabrir mais comércios em um prazo menor.

“Nós entramos nessa crise com 320 mil desempregados. Não podemos sair dela com 500 mil.”

O presidente da CDL acredita ainda que há um plano entre as entidades do comércio de não voltar a funcionar integralmente. “A abertura do varejo está escalonada, em horários variados, e isso fará com que os ônibus não trafeguem com 100% de ocupação. Isso trará uma segurança maior para toda a população. Ninguém vai voltar a abrir como era antes, de 8h às 22h, sábado e domingo. Ninguém quer por em risco seus funcionários e a sua vida.”

Reabertura gradual

A Justiça Federal decidiu, na madrugada desta sexta-feira (15), que o comércio no Distrito Federal será reaberto aos poucos. Os shoppings serão os primeiros a voltar a funcionar. Entenda:

Os shoppings e centros comerciais reabrirão daqui a 15 dias

Daqui 30 dias, será a vez de restaurantes, serviços ambulantes de alimentação (food trucks, por exemplo), bufê, salões de beleza, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza

Por fim, daqui a 45 dias, terão autorização para funcionar academias, cinemas, teatros, eventos de esporte e lazer, bibliotecas, parques de diversão, clubes sociais, igrejas, templos, feiras livres, escolas e administração pública terão autorização para funcionar

Os setores que já estão em funcionamento permanecem abertos.

GDF deve recorrer

Após a decisão da juíza Kátia Balbino de Carvalho, da 3ª Vara Federal Cível, o GDF decidiu recorrer e preparar uma liminar para anular a medida. Após reunião do governo com a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) nesta sexta-feira (15), o Executivo decidiu por tentar a retomada de todos os setores já na próxima segunda (18).