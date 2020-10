Presa quadrilha que furtava fios de cobre de prédios abandonados

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (GTOP 27) prendeu na manhã deste sábado (17), uma quadrilha composta por um motorista de aplicativo e três moradores de rua que furtava fios de cobre de um prédio sem uso no Setor de Indústrias Gráficas.

Os policiais desconfiaram do motorista, que já era conhecido por possuir passagem por uso e porte de drogas. As autoridades estranharam o fato dele ter entrado com o veículo em um prédio à venda.

Em seguida, três homens saíram do veículo. Todos foram abordados e presos por furto. Três deles tinham antecedentes criminais. Os homens e o material foram apresentados à 5° DP.