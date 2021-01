PreparaEnemDF será transmitido na TV em todo o Brasil

PUBLICIDADE

Uma das ações do projeto #PreparaEnemDF é a Maratona do Enem, que ganhou repercussão nacional nesta terça-feira (12). Os cursos ao vivo do canal EducaDF, mantido pela Secretaria de Educação no YouTube, agora entrarão nos programas de TV brasileiros a partir da cooperação entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Ministério das Comunicações.

O secretário da Educação, Leandro Cruz, destacou a qualidade do conteúdo que é oferecido aos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal.

“Embora tenhamos patrocinado a Internet para toda a rede pública do DF, a EBC e o Ministério das Comunicações nos contataram para possibilitar o compartilhamento desse conhecimento. Ele ressaltou que, no Brasil, só a TV é uma ferramenta mais ampla que a Internet.

Quatro aulas serão televisionadas, sempre das 14h às 18h, nas seguintes datas: 14 e 21 de janeiro (quintas-feiras) e 16 e 23 de janeiro (sábados). Os conteúdos são repassados por professores. Na tela, durante a transmissão, vão aparecer QR Codes em que os estudantes poderão baixar materiais de apoio – como resumo teórico do assunto e resolução de questões.

As transmissões pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) serão pela TV aberta ou a cabo, conforme a sintonia em cada estado, além do canal da TV Brasil no YouTube.

Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a parceria é relevante no cenário atual. “Nós sabemos que, ainda hoje, 20% da população não tem acesso à internet e 96% do Brasil têm TV. Então, significa que a TV Brasil vai poder chegar nesses brasileiros e gratuitamente. Essa parceria vem na hora certa”, enfatizou.

De acordo com o presidente da EBC, Glen Valente, a decisão foi tomada em apenas três dias. “Somamos todas as iniciativas para contribuir para o Brasil com conteúdo relevante, importante e significativo. Estamos aqui para prestar serviços e, neste momento, à educação”, disse.

O ministro da Educação (MEC), Milton Ribeiro, aproveitou a ocasião para também lembrar dos professores. Ele ressaltou que o órgão inscreveu 300 mil docentes e pessoas ligadas à educação em treinamentos para aulas on-line. “Muitos não estavam acostumados a dar aulas digitais. Eles tiveram que se reinventar e rever alguns conceitos de comunicação. Seguimos trabalhando nas duas pontas”, disse.

Preparação 2021

Para dar continuidade ao projeto de preparação dos estudantes para o Enem, o secretário de Educação do DF falou sobre os planos da pasta. “A ideia é fazer um grande vestibular. Em 2021, não vamos abandonar esses estudantes que, neste momento, estão concluindo o Ensino Médio. Então, vamos dar uma segunda oportunidade de uma nova preparação. Para este ano, o GDF, por meio da Secretaria de Educação, desenvolveu um extenso programa, o #PreparaEnemDF, que está à disposição de todos, inclusive para reverem aquelas aulas que já foram feitas ao vivo, no site da secretaria e no canal EducaDF”, esclareceu Leandro Cruz.

A secretária da Educação, Juventude e Esportes, do Tocantins, Adriana Aguiar, também participou do lançamento por meio de videoconferência e elogiou a mobilização do GDF, que, segundo ela, possibilita a união de todos os estados que estão vivendo o momento em comum da pandemia do novo coronavírus.

Também participaram do evento de lançamento da Maratona Enem na EBC, o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão; o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten; e Lucas Barreto, senador do Amapá.

As informações são da Agência Brasília