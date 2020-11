Prematuros do Hospital Regional de Sobradinho são protagonistas de ensaio fotográfico

PUBLICIDADE

O Hospital Regional de Sobradinho realizou ensaio fotográfico dos bebês internados nas unidades da Neonatologia, na última sexta-feira (13). Com o tema ‘Juntos pelos prematuros, cuidando do futuro’, o Novembro Roxo está sendo celebrado por profissionais, mães, bebês e voluntários. No mês da prematuridade, os pequenos ganharam sapatinhos de crochê roxos e as fotos serão impressas como presente para as mães.

“Nossa motivação com as fotos sempre foi oferecer as mães e aos bebês um registro emocionante e bonito deste momento que muitas vezes é lembrado com muita dor, mais também com um misto de sentimento de alívio, preocupação e vitória”, relata a enfermeira Kelly Saboia, que é uma das profissionais envolvida nas atividades. “Ver a felicidade das mães ao serem fotografadas e seu bebê, é recompensador”, conclui.

É a luta e persistências de mães como a Marcilene Monteiro da Silva, de 34 anos, que inspira os servidores a organizarem os ensaios fotográficos. Ela está no HRS há seis meses com a pequena Amanda Victória Monteiro dos Reis, que nasceu com apenas 26 semanas e seis dias de gestação. Apressada, Amanda não deixou tempo para a mãe registrar o período da gravidez. Sem o retrato da barriga, a mãe pôde agora fazer uma foto com um profissional já com a bebê nos braços. “Muita gratidão a Deus por poder pegar ela nos braços”, se emociona Marcilene.

A emoção da mãe é aumentada pois a gestação era de gemelares. “Eu sonhava (em fazer fotos), pois eu achei que iria conseguir ir até o final da gestação, mas eu só tenho a agradecer a Deus, pois eu poderia ter perdido as duas. Mas Deus é maravilhoso, levou uma, mas me deixou outra pra alegrar nossas vidas”, celebra a mãe.

Outra mãe que não conseguiu completar o tempo de gestação foi a Edvânia Fernandes Sardinha, de 37 anos de idade. Ela teve a pequena Sarah com 31 semanas de gravidez e está na neonatologia ganhando peso há menos de um mês. Como as demais mamães, essa foi a primeira vez que a foto da sua filha não foi de celular. Por esse momento, Edvânia é só gratidão. “Muita gratidão a Deus por honrar a minha vida e a vida da minha Sarah. Amor incondicional”, resume a mãe.

Diferente das demais, Crislayne Fernandes Rodrigues, de 26 anos, teve a pequena Lorenna já com 40 semanas e seis dias, em um parto cesáreo. Ela resume o tempo no hospital como difícil e cansativo. Além da bebê estar recebendo os cuidados médicos, também a mãe se recupera da cirurgia, pois os pontos da cirurgia inflamaram. Embora a pequena Lorenna não fosse prematura, a equipe do hospital quis garantir que esse período da vida da pequena fosse registrado.

A fotógrafa responsável pelos registros é Andreza Lopes que participa do Novembro Roxo no HRS há três anos.

Mês da prematuridade

Além do Hospital Regional de Sobradinho, os hospitais de Ceilândia e Taguatinga também já realizaram os ensaios fotográficos com os pequenos pacientes e suas mães e familiares. Cada hospital se organizou visando cumprir as orientações sanitárias impostas pela pandemia e reduziram o número de fotógrafos nas unidades para fazer os registros. Na próxima semana, será a vez do Hospital Materno Infantil ter seus prematuros fotografados. Além das fotos, as unidades estão desenvolvendo atividades educativas para os familiares e profissionais sobre as especificidades da prematuridade.