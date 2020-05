Prefeito de Camboriú soube de contágio durante reunião

PUBLICIDADE 

Uma cena constrangedora no gabinete do prefeito de Balneário Camboriú (SC), há dias, ilustra um pouco do que passa o Brasil sobre subnotificação e casos de Covid-19 e insistência contra o confinamento necessário.

O prefeito Fabrício Oliveira estava reunido com equipe de urbanistas de Jaime Lerner e foi chamado pela secretária. Saiu da sala. Voltou com máscara, muito constrangido, avisou que testara positivo para coronavírus, e encerrou a reunião; Sem antes deixar de alertar a todos: Peço que entrem em quarentena.