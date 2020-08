Prazo de validade de concurso do CBMDF é suspenso

PUBLICIDADE

A Comissão Permanente de Concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) suspendeu o prazo de validade do concurso público para a formação de praças da corporação. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) nesta segunda-feira (31).

O cronograma inicial previa a convocação de duas novas turmas, sendo uma por semestre. A primeira leva chegou a ser convocada no início do ano, mas, em março, o segundo chamamento foi suspendo devido à pandemia do novo coronavírus.

A suspensão do prazo para matrícula está em vigor desde o dia 21 de agosto para os cursos de formação no quadro geral de Praças, com qualificação para a área de manutenção de aeronave e equipamentos, de veículos, de Oficiais Combatentes, dos quadros de bombeiros militares de saúde complementar, condutor e Operador de Viaturas do CBMDF.

Em julho, cerca de 200 pessoas protestaram em frente ao Palácio do Buriti pedindo os cusros de formação. O grupo alegava que o CBMDF está preparado para ministrar os cursos, tanto financeiramente, com as verbas já alocadas, quanto para a estrutura exigida por conta da pandemia. À época, as reclamações foram repassadas ao Secretário de Segurança Pública, Anderson Torres.