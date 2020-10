Prazo de remanejamento de professores e orientadores é ampliado

PUBLICIDADE

De acordo com a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta terça (13), foram publicada as novas datas para Procedimento de Remanejamento Interno e Externo 2020 /2021 de servidores da carreira Magistério da Secretaria de Educação (SEE). Também publicada na mesma edição, a Portaria nº 312 traz algumas alterações da Portaria nº 275, que trata das normas para lotação, exercício e remanejamento.

Cronograma

O procedimento de remanejamento é voltado a professores e orientadores da SEE. O servidor que já possui lotação definitiva e tem interesse em alterar ou adquirir exercício em unidade escolar deve participar da etapa interna. Já a participação daqueles que desejam a mudança de regional deve ocorrer na etapa externa.

Os servidores recém-empossados e demais servidores com lotação provisória devem participar do processo na etapa externa. Assim, será possível adquirir uma lotação definitiva.

Os interessados poderão participar do procedimento e acompanhar suas fases por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (Sigep).

As novas publicações alteram o Edital nº 27 e a Portaria nº 275, publicados no DODF nº 181, de 23 de setembro deste ano.

Novas datas

Do dia 30 deste mês a 3/11, os servidores podem enviar a lista de carências no Sigep para remanejamento interno. A divulgação preliminar de carências será em 9 de novembro. Desse dia até 11 de novembro, está em vigor o período de recursos, com a divulgação final marcada para o dia 17 do mesmo mês.

A gestão de carências para remanejamento externo será no prazo de 18 a 24/11. A divulgação preliminar das carências sai em 25 de novembro. Já os recursos podem ser processados nos dias 25 e 26/11. A divulgação preliminar final dos resultados das carências externas será em 14/12.

O resultado final geral do procedimento de remanejamento 2020/2021 permanece em 21 de dezembro.

Em caso de dúvidas, os servidores deverão entrar em contato com as unidades regionais de gestão de pessoas (Unigeps) das coordenações regionais de ensino ou com a Diretoria de Gestão de Servidores Efetivos e Temporários (Diset), da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep) da SEE, pelo telefone 3901-1864.

