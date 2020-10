Prazo de inscrições do Projeto Mulheres Hipercriativas é prorrogado

PUBLICIDADE

O processo seletivo que vai escolher cerca de 40 professoras-facilitadoras, realizado pelo Projeto Mulheres Hipercriativas, teve o prazo final de inscrição estendido até o dia 30 de outubro, às 17h59. O aumento considera a oferta de novas modalidades de oficinas. O objetivo é selecionar e remunerar 40 educadoras que atuam em diferentes especializações da economia criativa em prol do empreendedorismo feminino.

Agora as candidatas a educadoras também vão poder apresentar propostas como contadora de histórias, bem como para atuar na produção e comercialização de textos literários; produção e realização de espetáculos culturais; criação de arranjos florais de decoração para eventos; e aperfeiçoamento de técnicas instrumentais, desenvolvimento de capacidades musicais. O projeto já contemplava área de Comunicação (publicidade, marketing, multimídia, organização de eventos), moda, gastronomia, além e design gráfico e de produtos e também de gestão empreendedora.

As professoras-facilitadoras irão ministrar cursos de capacitação e preparar outras mulheres para que tenham mais chance de conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio. As candidatas devem apresentar propostas de oficinas que devem ter 40, 20 ou 10 horas de duração.

A iniciativa é uma realização da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e da Secretaria de Estado da Mulher do Governo do Distrito Federal. A expectativa do projeto é capacitar a 4 mil mulheres do Distrito Federal, visando a oportunidade de ampliar sua inserção no mercado de trabalho, de ter uma fonte de renda e de amenizar o impacto econômico gerado pela pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Podem fazer as aulas tanto quem deseja começar um novo projeto quanto quem busca aperfeiçoar o próprio negócio com técnicas modernas de vendas e gestão. “O foco do projeto está na formação e profissionalização como eixos de desenvolvimento da economia criativa, procurando fortalecer a geração de novos negócios no setor e gerar mais oportunidade e renda para mulheres empreendedoras do Distrito Federal”, afirma o diretor e chefe da representação da OEI no Brasil, Raphael Callou.

A Secretária de Estado da Mulher do DF, Ericka Filippelli, ressalta que “no momento econômico em que estamos vivendo, em que as mulheres foram diretamente afetadas pela pandemia, acredito que o projeto Mulheres Hipercriativas chega como uma oportunidade para as jovens mulheres repensarem seus negócios, seus projetos de vida e também realizarem o sonho de serem empreendedoras. E, mais do que isso, é a oportunidade de construção de uma forte rede de mulheres líderes.”

Esta é a primeira edição do Mulheres Hipercriativas e conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, além da parceria de gestoras públicas, líderes comunitárias e empresárias do DF que atuarão como embaixadoras do projeto. A ideia é somar esforços de mulheres já consolidadas no meio profissional para motivar e inspirar contando suas histórias, bem como ensinar e trocar experiência no ramo em que são especialistas.

Os detalhes estão na retificação do edital publicada hoje, 16, no hotsite da iniciativa: www.oei.org.br/mulheres-hipercriativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Secretaria de Estado da Mulher