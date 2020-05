Prazo de confirmação para Renda Emergencial e Prato Cheio vai até domingo (24)

PUBLICIDADE 

Beneficiários do Renda Emergencial e do Prato Cheio terão até as 23h59 deste domingo (24) para confirmar o direito de acesso a esses programas do GDF. O prazo foi ampliado pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

Pessoas inscritas podem acessar o site dos programas ou ligar para a central 3029-8499. Os pagamentos começam a ser feitos a partir das 8h de segunda-feira (25), prosseguindo até sexta (29), conforme critérios que levam em conta a letra inicial do nome dos beneficiários.

Para evitar filas e aglomerações, especialmente em função da pandemia da Covid-19, o agendamento precisa ter sido realizado previamente por um dos canais (site ou telefone).

O BRB também usou como critério o endereço dos beneficiários, para distribuir o atendimento nas 57 agências e em três postos do BRB Mobilidade (Galeria dos Estados, Rodoviária e 108 Sul). Durante toda a semana, as agências que farão a entrega dos cartões dos benefícios vão abrir mais cedo. O atendimento será realizado das 8h às 16h.

Valores

As listas com os nomes dos beneficiários do Renda Emergencial e do Prato Cheio foram elaboradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora dos programas. O valor do benefício do Renda Mínima Emergencial é de R$ 408 reais, pagos por dois meses, podendo haver prorrogação por até mais um mês, segundo definição do GDF.

O beneficiário pode optar pelo saque do recurso, em terminal de autoatendimento do BRB, ou utilizar o cartão pré-pago Renda Emergencial em qualquer estabelecimento comercial do DF.

Já no caso do Prato Cheio, o valor dos benefícios é de R$ 160 (cesta básica) e R$ 90 (pão e leite), totalizando R$ 250, com uso restrito em estabelecimentos alimentícios. O cartão pré-pago do Prato Cheio não estará habilitado para a função saque.

Como confirmar o cadastro

Se a opção for pelo uso da internet, será preciso inserir o CPF e fornecer dados pessoais, como endereço e telefone para contato. Ao fim do atendimento, será informada uma senha com aviso para que o beneficiário vá em dia e horário preestabelecidos a uma agência ou posto do BRB Mobilidade para a retirada do cartão.

Se a opção for pelo uso da central telefônica, o cidadão será atendido por uma unidade remota, inicialmente, e depois direcionado a atendimento humano. Os que não forem beneficiários de nenhum dos dois programas serão informados para aguardar análise da Sedes em casos de programas futuros.

Entrega dos cartões

Para retirar o cartão, é preciso ir à agência ou posto de mobilidade indicado na finalização do cadastro, que pode ser consultado no próprio site ou pelo SMS enviado ao número de celular fornecido. Para facilitar, o BRB também vai abrir as agências mais cedo, às 8h. Interessados deverão apresentar documento com foto e CPF. Abaixo, confira os dias de acesso destinados aos beneficiários, por grupos.

Segunda-feira (25): beneficiários com nomes iniciados pelas letras A , B e C .

, e . Terça (26): nomes iniciados pelas letras D , E , F , G e H .

nomes iniciados pelas letras , , , e . Quarta (27): nomes iniciados com I , J , K e L .

, , e . Quinta (28): nomes com iniciais em M , N e O .

, e . Sexta (29): nomes iniciados pelas letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Com informações da Agência Brasília