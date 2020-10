Prato Cheio: pagamento será no dia 3 de novembro

PUBLICIDADE

O pagamento do benefício do Cartão Prato Cheio será realizado na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. No total, 31.040 famílias vão receber a parcela referente ao mês de outubro. A folha de pagamento do mês ficou em R$ 7.760.000,00. O auxílio, no valor de R$ 250, é destinado para aquisição de itens do gênero alimentício, como forma de garantir alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no Distrito Federal, principalmente neste período de pandemia da Covid-19.

Antes da pandemia, cerca de oito mil cestas de alimentos in natura eram distribuídas para as famílias em insegurança alimentar no DF. Em maio, em decorrência do isolamento social em razão do novo coronavírus, foi lançado o Cartão Prato Cheio como forma de atender a população que estava em risco nutricional, tendo um aumento de mais de 280% na concessão do benefício.

Para secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, a alta procura pelo benefício foi motivada pela situação econômica do país, agravada com a pandemia. “O GDF não tinha previsão orçamentária para esse aumento no número de benefícios. Mas, desde então, as áreas econômica e social do governo estão trabalhando para atender o maior número de famílias”, afirma.

Para inclusão de novos beneficiários, o governo estuda formas de priorizar as famílias beneficiárias que sejam monoparentais, chefiadas por mulheres, com crianças de 0 a 6 anos; famílias com pessoas com deficiência; famílias com pessoas idosas; e pessoas em situação de rua. “Temos que lembrar que o Cartão Prato Cheio não é um benefício de transferência de renda, é um auxílio de caráter emergencial, para atender uma necessidade momentânea de insegurança alimentar”, enfatiza a secretária.

Mayara Rocha diz ainda que 3.717 cidadãos não retiraram seus cartões nas agências do BRB. “Temos famílias que procuraram nossas unidades de atendimento solicitando o benefício e que na verdade, estão sem receber por não terem retirado seus cartões nas agências bancárias”.

Quem fez a solicitação e ainda não buscou seu cartão precisa acessar o portal www.rendaemergencial.brb.com.br e verificar a qual agência do BRB deve se dirigir. Quem precisar tirar dúvidas há um número de Whatsapp exclusivo para isso. O novo número – (61) 99451-2943 – não vai receber ligações telefônicas, mas está disponível para o cidadão enviar mensagens.

As informações são da Agência Brasília