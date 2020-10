Praças de Águas Claras passam por reformas

PUBLICIDADE

A região administrativa de Águas Claras e suas pracinhas arborizadas estão passando por um processo de revitalização nesta semana. As reformas fazem parte das ações realizadas pelo Programa GDF Presente. Local de encontro e de lazer dos moradores da cidade, duas delas já ganharam cara nova a partir desta terça-feira (20). Desde a instalação de bancos novos para maior conforto até a poda de dezenas de árvores entraram na lista de melhorias para esses locais.

Na praça da Quadra 203, a mais frequentada da região, as equipes do Polo Central Adjacente 2 restauraram dois assentos e fizeram a troca de outros dois quebrados. Agora, todos estão pintados de verde. Já a Praça das Araras, localizada na Quadra 107, recebeu dois bancos novos de cimento. Além disso, foi feita substituição das tampas de bueiros danificadas.

“A presença do GDF Presente reforça a qualidade dos trabalhos que fazemos, trazendo eficiência e agilidade. A revitalização do parquinho da 203 é uma demanda sempre solicitada na Ouvidoria e que representa muito para nossos moradores”, pontua o administrador de Águas Claras, André Queiroz.

O recolhimento de lixo verde, entulhos e inservíveis também começou a ser executado. Mais de 30 árvores foram podadas na Quadra 203 e 80 toneladas de entulhos foram retirados da cidade nesta terça-feira. Dezoito paradas de ônibus foram higienizadas. As equipes do Polo também passaram na Praça da Estação Arniqueiras e na Praça do Condor para uma vistoria e levantamento das melhorias a serem feitas.

Foco nos bueiros da Asa Sul

No Plano Piloto, o alvo da semana é a W3 Sul. Com a chegada das chuvas, a popular avenida passa por ajustes feitos pela Novacap, Detran e Administração Regional. Na altura da 502 Sul, próximo ao Setor Comercial, 32 bocas de lobo foram recuperadas e estão prontas para escoar águas pluviais.

“Retiramos muito entulho. Garrafas pet, sacolas de supermercado e terra acumulada nos bueiros. Donos de trailers aqui da região lembraram que agora vai diminuir os alagamentos pelas calçadas”, revela Lucimário Barbosa, coordenador do Polo Central Adjacente 1. Com apoio do Detran, que fechou parte da rua, a Novacap realizou a poda de árvores. Foram retirados oito caminhões de galhos e três de troncos de árvores.

Faxina no Sol Nascente

A equipe do GDF Presente também intensifica os trabalhos no Sol Nascente/Pôr do Sol. A cidade, que vem recebendo constantes obras de infraestrutura e moradias do Governo, precisava de uma boa limpeza. A avenida Trem Bão, no trecho 3, foi totalmente lavada e teve os meios-fios reconstruídos.

Cerca de 68 toneladas de entulho e inservíveis foram retirados nos trechos 1 e 2 e na Chácara 128. A Administração Regional, por sinal, fixou uma placa de “Proibido jogar lixo” na 128, um dos pontos que mais acumula os detritos jogados pela população. O trabalho de desobstrução das galerias fluviais foi iniciado pela Quadra 31, próximo ao Condomínio Pinheiros, com seis bueiros recuperados.

“Aqui temos muitos pedidos via Ouvidoria para limpeza das bocas de lobo, tapa-buracos e melhoria das ruas. Com a vinda do GDF Presente, estamos solucionando isso aos poucos. Até o final da semana, muita novidade será vista pela população”, comemora o administrador regional, Claudio Domingues.

As informações são da Agência Brasília