Postos de vistoria do Detran vão funcionar aos sábados

Quatro dos dez postos de vistoria do Detran-DF funcionarão nos fins de semana de novembro e dezembro deste ano. A decisão foi publicada nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do DF (DODF).

A medida tem por objetivo reduzir a fila de vistoria de veículos para transferência de propriedade e/ou de unidade de federação. O departamento afirma que esta demanda sempre cresce no final de ano. Em 2020, a pandemia de covid-19 deve aumentar o número de solicitações, uma vez que o serviço ficou suspenso por meses.

Os postos disponíveis serão os do Gama, Paranoá, Setor de Cargas (antiga Vadel) e Taguatinga. Eles funcionarão nos próximos cinco sábados em horários específicos. Veja:

Posto SIA – antiga Vadel – dias 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 e 19/12 – horário das 07h às 12h.

Posto Paranoá – dias 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 e 19/12 – horário das 07h às 12h.

Posto Gama – dias 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 e 19/12 – horário das 07h às

12h.

12h. Posto Taguatinga – dias 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 e 19/12 – horário das 13h30 à 18h30

Os agendamentos deverão ser feitos nas plataformas digitais do Detran-DF. Apenas carros previamente agendados serão vistoriados.