Posto comunitário em Taguatinga é incendiado

PUBLICIDADE

Um posto comunitário de segurança (PCS), localizado na QNJ, em Taguatinga, foi incendiado na manhã deste domingo (20).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi ao local e atuou com várias viaturas para apagar as chamas. No entanto, não foi possível evitar a completa destruição da unidade.

Não houve vítimas. Não se sabe se o incêndio foi criminoso ou acidental.

Veja imagens do combate ao incêndio:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Histórico

Desde que foram instalados, em 2008, muitos dos postos comunitários foram incendiados. Dos 131 inicialmente instalados, apenas 18 estão em funcionamento. A Polícia Militar (PMDF) cuida de apenas seis.

57 dos postos queimados foram cedidos para outros órgãos da administração pública.