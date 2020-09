Portal disponibiliza vídeo aulas gratuitas para o Enem

PUBLICIDADE

Com o objetivo de ajudar estudantes que não têm condições de pagar um cursinho para o Enem e vestibulares de universidades públicas, o portal Prepara (gerido pelo Centro universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – Uniceplac) juntamente com o Vestibular.com.br disponibiliza gratuitamente vídeo aulas e questões comentadas de conteúdos preparatórios para as provas.

De acordo com a pró-reitora da instituição, professora Kelly Santiago, a intenção é beneficiar estudantes da rede pública e privada. “O Enem facilita o ingresso ao ensino superior. Em instituições privadas, a bolsa pode chegar a 100%. O objetivo do Prepara é ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o exame, e também serve como um reforço ao conteúdo aplicado nas salas de aula no ensino regular”, explicou.

O material tem mais de 400 aulas disponíveis e o portal guarda provas do Enem de anos anteriores e planos de estudos.

“A iniciativa tem superado as nossas expectativas nesse período de pandemia, já que, com a interrupção das aulas presenciais, alguns alunos sentem que precisam de ajuda para entender os conteúdos”, finalizou a professora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para saber mais acesse prepara.vestibular.com.br/