Por telefone, atendente dos bombeiros ajuda mãe de bebê engasgado a salvar a criança

Pelo telefone, um atendente do Corpo de Bombeiros (CBMDF) ajudou a mãe de um bebê que estava engasgado a salvar a criança. O caso ocorreu na manhã deste sábado (7).

O primeiro-sargento Silvano recebeu a ligação e avaliou que não haveria tempo hábil para que militares fossem ao encontro da criança, que tem dois meses. O militar, então, decidiu orientar a mãe para que ela mesma fizesse os procedimentos necessários.

Silvano foi passando as coordenadas por telefone e, mesmo desesperada ao ver o filho sem ar e roxo, a mãe seguiu as orientações: fez compressões no tórax e deu tapas nas costas do filho. Logo a criança começou a chorar e voltou a respirar normalmente.

Como o atendimento foi muito rápido, a mãe da criança não chegou a se identificar e nem falar a região onde mora. Ela dispensou a ida de uma equipe até a residência dela.

O Corpo de Bombeiros agradeceu a agilidade de Silvano, que resultou no salvamento da criança sem a necessidade de um deslocamento. “Contar com militares com este gabarito é motivo de orgulho para o CBMDF”, afirmou. A corporação ressalta a importância de se evitar trotes e coisas do tipo para que não se congestione o atendimento.