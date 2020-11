Populares impedem latrocínio em Brazlândia; suspeito é preso pela PMDF

PUBLICIDADE

Um homem de 55 anos foi roubado e espancado por outros três indivíduos na madrugada desta sexta-feira (20), no Setor Veredas, em Brazlândia. Populares viram a cena, tentaram impedir o latrocínio e acabaram espancando um dos suspeitos.

A vítima foi agredida porque não quis entregar os pertences aos assaltantes. O homem foi levado por populares ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz) em estado grave. A PMDF foi ao local do crime, e testemunhas explicaram o ocorrido.

De posse das informações, militares começaram a procurar os três suspeitos. Um deles foi encontrado agachado e ensanguentado numa rua próxima ao local do crime. Ele estava com uma bolsa com dinheiro e documentos da vítima.

O suspeito foi levado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde foi autuado por tentativa de latrocínio. O indivíduo estava em liberdade condicional e já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. Os outros dois suspeitos estão foragidos.