Populares detêm adolescente que roubou bicicleta no Parque de Águas Claras

No fim da noite dessa quarta-feira (15), por volta de 22h, um adolescente foi apreendido no Parque de Águas Claras após roubar uma bicicleta com o emprego de uma arma branca. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (Gtop 37 Bravo), foi acionada para atender a ocorrência.

Chegando no local, a corporação percebeu que populares já haviam detido o adolescente. Ele foi apreendido em flagrante pela corporação após tentar assaltar a vítima com o emprego de uma faca.

A corporação conduziu o adolescente para a Delegacia da Criança e do Adolescente e foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo.

