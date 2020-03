PUBLICIDADE 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) iniciou, no dia 19 de fevereiro, as obras de construção de uma nova faixa nos Jardins Mangueiral. A faixa será construída em um trecho da DF-001 que entronca com a DF-463, no sentido Plano Piloto. No entanto, o serviço está parado há cerca de uma semana.

O Jornal de Brasília tem recebido reclamações da população da região. “Há uma semana as obras neste balão estão paradas”, diz um morador. “Abriram essa vala e pararam as obras”, completa.

O DER-DF, único responsável pela obra, deu cerca de 15 dias para a conclusão da pista. Nesta quarta (21), faz 21 dias, e o serviço não foi entregue.

O trânsito na região é intenso, e a nova faixa deve desafogar o tráfego sentido Plano Piloto, especialmente entre 6h e 9h. Moradores dos Jardins Mangueiral, de São Sebastião e do Tororó devem ser beneficiados quando a obra ficar pronta.

O DER-DF foi contatado pela reportagem, que espera retorno do órgão.