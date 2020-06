População aprova lazer na W3 Sul e itinerário dos ônibus na W4 e W5

PUBLICIDADE

O segundo dia de atividades esportivas e lazer na W3 Sul levou os brasilienses a aproveitarem o domingo (14) de sol. Uma das mais icônicas vias de Brasília agora é liberada à população aos domingos e feriados, com o acesso restrito aos carros.

A medida é mais uma tomada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) como forma de retomada gradual das atividades na capital.

A reportagem da Agência Brasília acompanhou a movimentação nas vias W3, W4 e W5 pela manhã. Famílias a pé, pessoas correndo ou em bicicletas marcaram a paisagem da W3 Sul ao longo das quadras.

A população se protegeu e fez o passeio e a prática de esporte com máscaras. O GDF também fez a sua parte e distribuiu o item de proteção em toda a via. A iniciativa teve grande aceitação dos moradores, que podiam pegar duas máscaras para cada membro da família.

Dona de um estabelecimento na 512 Sul, Tânia Mara elogiou a medida de fechar a W3 para os veículos. “No feriado o movimento já foi bom. Hoje, que está sendo o segundo dia, também está ótimo. Ficou até melhor para trabalharmos no domingo, fico com menos medo. Tem bastante movimento, polícia passando toda hora e o Detran/DF também”, afirma.

A ausência de automóveis fez Tânia observar outra alteração na rotina dos moradores. “Sem os carros ficou bom para quem quer dormir até mais tarde e descansar. As pessoas têm relatado isso. E é bom também para quem quer caminhar e fazer seu passeio com a rua liberada”, destacou.

A comerciante Déborah Hatano aproveitou o domingo para passear com a sua mãe, Iara dos Santos Amaral. Ambas aprovaram a medida e contam que estavam no segundo dia de “W3 do Lazer” depois de curtirem o feriado da mesma forma na importante via de Brasília.

“Ficou próximo de nossa casa para fazer o passeio. Antes fazíamos na ciclovia, mas ela força mais para empurrar a cadeira de rodas da minha mãe. Aqui na pista da W3 ficou bom”, conta Déborah. Durante o passeio, Iara dos Santos Amaral lembrou o início pujante da W3 e de lojas como a Fofi, Bibabô e a SAB. O saudosismo veio forte enquanto Iara observava as lojas.

W3 do lazer e do esporte

Desde 9 de junho quando foi publicado o Decreto Nº 40.877/2020, a W3 Sul passou a ter o trânsito de ônibus e automóveis interrompido entre as quadras 503/703 e 515/715 Sul, aos domingos e feriados, das 6h às 17h. A proposta é que a via, que já vem passando por um processo histórico de revitalização, retome sua importância comercial à época de sua construção, desde o início de Brasília.

Assim, a via se torna exclusiva para caminhadas, corridas, bicicletas e veículos não motorizados. Estão proibidas atividades recreativas e esportivas que gerem aglomerações. Também não será permitida a comercialização de produtos por vendedores ambulantes.

O melhor aproveitamento da W3 já vinha sendo estudado pelo GDF. Em outubro do ano passado, foi criado um grupo de trabalho para estudar a viabilidade técnica de implantação do projeto. Para tirar a proposta do papel, vários órgãos do governo local se uniram.

Paradas de ônibus nas W4 e W5 Sul

Com o fechamento da W3 para veículos aos domingos e feriados, os ônibus das linhas que passam pela via têm um novo trajeto. Agora, eles percorrem a W4 (sentido Sul-Norte) e W5 (sentido Norte-Sul). Os locais de embarque e desembarque da população estão devidamente sinalizados com placas.

As paradas dos ônibus são espelhadas com a W3, o que significa dizer que os usuários que costumam acessar os ônibus no sentido Sul-Norte, nas quadras 500, deverão embarcar na mesma altura na via W4, enquanto os que embarcam no sentido Norte-Sul, nas quadras 700, devem tomar o ônibus na mesma altura na via W5.

Na manhã deste domingo (14), o marinheiro Leonardo Sirino aguardava o ônibus na altura da 711 Sul para retornar para casa. Ele elogiou a logística montada. “Sou favorável ao fechamento da W3 para o lazer. Vi que está sendo bem tranquilo, eu aprovo. Aqui, para pegar o ônibus, está bem tranquilo. A placa ficou boa e fácil de achar e identificar”, afirma.

Ao todo, 32 linhas fazem 573 viagens pela W3. Em média, são transportadas 12 mil pessoas por dia para diversas regiões administrativas da capital.

A sinalização das paradas de ônibus foi instalada por meio de parceria da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) com o Departamento de Estradas de Rodagem e o Detran-DF. A Semob elaborou o projeto, o DER fabricou as placas e o Detran instalou nas vias, conforme os critérios técnicos de sinalização.

Revitalização

A abertura da W3 Sul para a população é mais um reforço no trabalho do GDF de reformular a avenida comercial mais antiga de Brasília. O local está sendo revitalizado e as obras começaram em 2019.

O projeto de reparação remodela as vias e reorganiza os estacionamentos, tanto na W3 quanto na W2 Sul (em que o comércio é virado para as quadras residenciais), além de realizar arborização e paisagismo, revitalização de becos entre os blocos e recuperação e troca de piso das calçadas.

A reforma da quadra 511/512 está concluída, enquanto a da 509/510 segue em obra. A quadra 515/516 está com a licitação próxima de sair, enquanto a das quadras 502 a 508 o projeto está em execução pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Agência Brasília