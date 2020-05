População adere aos protocolos de segurança

PUBLICIDADE 

Os comerciantes de shoppings se prepararam para a retomada das atividades com a testagem de funcionários, disponibilização máscaras, medição de temperatura e faixas marcando a necessidade de distanciamento entre as pessoas. E o público que ficou 69 dias longe dos centros de consumo? Este atendeu as medidas de segurança e higiene que foram impostas para reabertura? A administração de alguns dos shoppings mais visitados do DF garantem que o público passou no teste, e que o comportamento observado foi exemplar. As administrações de todos os shoppings procurados pela reportagem do Jornal de Brasília disseram que os clientes assimilaram muito bem as novas medidas de segurança.

No Pátio Brasil Shopping, um dos mais populares da cidade, localizado num lugar de grande trânsito de pessoas, tudo correu bem, segundo o superintendente, Renato Horne. De acordo com Horne, o público respeitou as regras estabelecidas, todos que compareceram ao local usavam máscaras , se disponibilizaram a ter a temperatura aferida e a usar álcool em gel. “As pessoas que foram ao Pátio Brasil respeitaram tudo, inclusive a marcação no chão para que houvesse distanciamento”, explicou. Mas o brasiliense estava com saudades de ir ao shopping. Cerca de 200 pessoas formavam fila no Pátio Brasil na última quarta-feira, horário marcado para a reabertura dos Shoppings. Segundo a Federação do Comércio do Distrito Federal (Fecomércio-DF), entre às 13h e 14h, 2.030 pessoas tiveram acesso ao local.

O presidente da Fecomércio, Francisco Maia, comemorou a reabertura dos shoppings. Ele elogiou o comportamento de empresários e clientes. . “Foi muito tranquila a reabertura. Pelo que verificamos, os estabelecimentos estavam cumprindo todas as medidas. Assim o comerciante transmite segurança ao cliente e demonstra que outros segmentos podem abrir daqui a dez dias, como bares e restaurantes, um dos segmentos mais afetados pela crise.

No shopping mais antigo de Brasília, o Conjunto Nacional, não foi diferente. O movimento foi além da expectativa para o primeiro dia de portas abertas em meio a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a assessoria do local, a procura foi de 40% do fluxo normal de pessoas, o que superou a expectativa.

Conjunto passou por desinfecção

O shopping foi além das medidas estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, e limitou em 50% da capacidade do centro de compras a quantidade de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo. Quando este limite é atingido o ingresso de clientes só volta a ocorrer quando alguém deixa o local. A administração do Conjunto Nacional também contratou uma empresa especializada em desinfecção. “ Não tivemos nenhuma resistência às medida. As pessoas estão respeitando as normas e se organizando em filas, e também seguindo a orientação do distanciamento social. Não houve nenhuma objeção ao uso de máscaras”, disse a administração do Conjunto Nacional.

No Parkshopping, um dos centros de compra mais procurados do DF, a assessoria informou que a abertura aconteceu de forma tranquila,com o público colaborando com as medidas de segurança e higiene adotadas. O movimento foi 50% menor, se comparado com o fluxo de clientes em uma quarta-feira normal, antes da pandemia. Segundo a administração do shopping, todos aceitaram bem as orientações de usar máscaras, medir a temperatura, bem como o distanciamento de no mínimo dois metros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasília Shopping, outro centro ok de compras localizado em local de grande circulação, o público colaborou com o protocolo de segurança adotado. De acordo com o superintendente, Geraldo Mello, não houve aglomerações e todo que entraram no shopping estavam usando máscaras. “ Não tivemos nenhuma resistência ao uso de máscaras ou à testagem da temperatura” disse o superintendente. Passaram pelo Brasília Shopping ao longo do dia, 3000 pessoas. “ Acreditamos que a sinalização fixada nos elevadores, escadas rolantes, telões e nas próprias entradas do Brasília Shopping e nos pilares ajudaram as pessoas a ficarem alertas” explicou Mello.

No JK Shopping, localizado na Ceilândia, cidade que registrou o maior número de mortes por coronavírus no DF, 29 óbitos, acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, a reabertura das lojas aconteceu de forma tranquila, com os clientes respeitando as regras. “Todos cooperaram para que tudo ocorresse dentro do estabelecido”, disse a administração do JK.