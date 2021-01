Ponte JK terá faixa reversa durante este fim de semana

PUBLICIDADE

Duas faixas da Ponte JK, sentido Plano Piloto, serão inteditadas a partir das 22h desta sexta-feira (29). O motivo da alteração no transito é realização das obras de reparo nas juntas de dilatação da ponte, serviço executado pela Novacap. As obstruções vão ser encerradas às 5h de segunda-feira (1º).

Somente as duas faixas mais à direita ficarão liberadas para o trânsito de veículos no sentido Lago Sul. Haverá uma faixa reversa para quem segue em direção ao Plano Piloto, a fim de minimizar o impacto no trânsito.

Uma segunda alternativa para os motoristas que se dirigem ao Lago Sul será utilizar a faixa central da Ponte Costa e Silva, que ficará aberta no sentido Plano Piloto, neste sábado (30) e no domingo (31), das 9h às 20h.

Como a previsão da Novacap é que essas obras se prolonguem por mais alguns finais de semana, o Detran vai operar com a faixa reversa nos períodos em que os reparos estiverem sendo feitos na ponte.

As informações são da Agência Brasília