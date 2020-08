Ponte JK será interditada neste fim de semana no sentido Plano Piloto

PUBLICIDADE

Neste fim de semana (29 e 30), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará alterações no trânsito e bloqueará o trânsito na Ponte JK no sentido Plano Piloto. Durante o sábado e domingo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) realizará na ponte serviços de manutenção das juntas de dilatação.

A ponte ficará fechada das 8h de sábado (29) até as 8h de domingo (30). A orientação do Detran é para que os condutores utilizem a Ponte Costa e Silva, que estará com duas faixas destinadas ao trânsito de veículos no sentido Plano Piloto.

Durante a interdição, equipes de fiscalização do Detran-DF farão o monitoramento e a fiscalização do trânsito nas proximidades da Ponte JK.

Com informações da Agência Brasília