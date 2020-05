Ponte do Bragueto é totalmente liberada

PUBLICIDADE 

A reforma na Ponte do Bragueto, uma das mais antigas do Distrito Federal, está 95% concluída. Nesta segunda-feira (11), os motoristas que vão e voltam do Lago Norte, do Colorado, de Sobradinho ou de Planaltina já encontram a ponte totalmente liberada.

A ponte ficou interditada parcialmente por sete meses. Neste período, foram realizadas intervenções como recapeamento asfáltico, remodelação de iluminação, execução da sinalização horizontal e a instalação de guarda-corpos.

Os 5% restantes da obra serão concluídos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) mesmo com o tráfego liberado. Agora, as equipes reforçarão quatro pilares submersos e farão lixamento e lavagem da estrutura com hidrojateamento e a aplicação de verniz.

Em 59 anos de construção, essa foi a primeira grande intervenção na Ponte do Bragueto. ponte construída sobre o Lago Paranoá para ligar a Asa Norte à Saída Norte de Brasília foi inaugurada em 1961 e, desde então, nunca havia passado por reforma. O elevado tem passagem aérea de 180 metros de comprimento e 32 metros de largura.

Trevo de Triagem Norte

A Ponte do Bragueto compõe o Trevo de Triagem Norte (TTN). Toda a estrutura viária da região, que compreende 15 obras de arte – sendo três pontes e 12 viadutos – foi rebatizada. Juntamente com o trecho que liga o balão do Torto ao Colorado, o conjunto leva agora o nome de Complexo Viário Joaquim Roriz. O decreto com a mudança foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) em 4 de fevereiro deste ano.

Iniciada em 2014 e retomada em 2016, a obra no TTN, orçada em aproximadamente R$ 128 milhões, está com 98% dos serviços já realizados. Além da construção das pontes e viadutos, foram executadas a terraplenagem, a pavimentação e drenagem profunda – que é a colocação de tubulação e bueiro – e a implantação de três quilômetros dos cerca de nove quilômetros previstos de ciclovias.